Стрелки из Дубны готовятся взять золото на Первенстве России

Стрелки военно-спортивного клуба «Спарта» в Дубне удачно выстрелили на Чемпионате Московской области в классе «стандарт» и разделили между собой первые пять мест. На этом впечатляющем результате они не останавливаются и готовятся к Первенству России по практической стрельбе, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

У каждого из этих спортсменов уже за плечами победы на крупных соревнованиях всероссийского масштаба. Около 25 «спартанцев», вошедших в число сильнейших стрелков на Чемпионате Московской области, планируют в этот раз выехать на новые соревнования.

«Не постесняюсь сказать, мы совершенно точно лучший клуб в регионе и один из лучших клубов в стране и мире», — отметил тренер клуба «Спарта» Александр Тарасов.

Один из победителей Чемпионата Московской области Дмитрий Полицин говорит, что это во многом заслуга тренеров. Так, среди педагогов — мастер спорта международного класса, член сборной России по практической стрельбе и шестикратный чемпион России Александр Тарасов. Для воспитанников — это значимая поддержка.

«Готовимся очень упорно, нарабатываем скорость, будем всех обходить», — говорит победитель чемпионата Московской области по практической стрельбе из пистолета Дмитрий Полицин.

Всего 70 спортсменов на регулярной основе занимаются в «Спарте» в Дубне. Из них 7 входит в состав сборной России и регулярно участвуют в Чемпионате мира. Как отмечает тренер клуба, это результат усиленных тренировок. Здесь не только учат стрелять, но и много времени уделяют физподготовке. Тренировки проходят 5 дней в неделю, причем накануне серьезных состязаний — и утром, и вечером.

«Желаем нашим спортсменам победы. Только вперед!», — напутствовал стрелков глава Дубны Максим Тихомиров.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.