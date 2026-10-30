Страницы портала «Спорт Подмосковья» набрали 1,4 млн просмотров

Портал «Спорт Подмосковья» с начала года получил почти на 60% больше просмотров, чем за аналогичный период прошлого года. Их число достигло 1,4 млн, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

30 октября в России отмечают День тренера. Жителям региона найти наставника и удобную секцию помогает портал «Спорт Подмосковья». С начала года его страницы просмотрели 1,4 млн раз — почти на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самые популярные направления — плавание, футбол, хоккей, общая физическая подготовка и единоборства.

На портале появляются новые сервисы. В разделе «ГТО и события» можно записаться в пункты сдачи нормативов ГТО, зарегистрироваться на массовые забеги и турниры. Раздел «Адаптивный спорт» предназначен для людей с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных жителей. В нем собраны инклюзивные секции, адаптированные учреждения и профильные наставники.

В разделе «Инструкторы» доступны расписание и места бесплатных тренировок во дворах и парках рядом с домом. Их проводят около 200 профессиональных инструкторов.

Зимой на портале работает раздел «Катки», где можно узнать расписание ледовых площадок и забронировать сеанс онлайн. Прошлой зимой жители забронировали через сервис более 330 тыс. билетов.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.