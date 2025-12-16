Стефания Часовникова из Подмосковья завоевала серебро на Кубке мира по фехтованию

Спортсменка из Московской области Стефания Часовникова заняла второе место на этапе юниорского Кубка мира по фехтованию на рапирах, который прошел в Бангкоке с 13 по 15 декабря 2025 года, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Стефания Часовникова, представляющая УОР №1 из Краснознаменска, успешно выступила на этапе юниорского Кубка мира по фехтованию на рапирах. В ходе турнира она одержала победы над соперницами из Японии, Сингапура, США и Тайваня.

В финальном поединке Часовникова встретилась с лидером мирового юниорского рейтинга Лю Чжэлинь из США. В напряженной борьбе спортсменка из Подмосковья уступила сопернице и завоевала серебряную медаль.

В соревнованиях приняли участие более 160 спортсменов из 24 стран, включая Россию, США, Сингапур, Польшу, Корею, Италию и другие. Турнир проходил в Бангкоке с 13 по 15 декабря 2025 года.

