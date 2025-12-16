Стефания Часовникова из Подмосковья завоевала серебро на Кубке мира по фехтованию
Фото - © Федерация фехтования России
Спортсменка из Московской области Стефания Часовникова заняла второе место на этапе юниорского Кубка мира по фехтованию на рапирах, который прошел в Бангкоке с 13 по 15 декабря 2025 года, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Стефания Часовникова, представляющая УОР №1 из Краснознаменска, успешно выступила на этапе юниорского Кубка мира по фехтованию на рапирах. В ходе турнира она одержала победы над соперницами из Японии, Сингапура, США и Тайваня.
В финальном поединке Часовникова встретилась с лидером мирового юниорского рейтинга Лю Чжэлинь из США. В напряженной борьбе спортсменка из Подмосковья уступила сопернице и завоевала серебряную медаль.
В соревнованиях приняли участие более 160 спортсменов из 24 стран, включая Россию, США, Сингапур, Польшу, Корею, Италию и другие. Турнир проходил в Бангкоке с 13 по 15 декабря 2025 года.
