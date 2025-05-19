Стартовали хоккейные матчи на Кубок Наро-Фоминского округа

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В Национальной хоккейной лиге определяются участники финалов конференций в играх на Кубок Стэнли, в Континентальной хоккейной лиге идут финальные матчи Кубка Гагарина. Теперь хоккейный праздник продолжился открытием матчей на Кубок Наро-Фоминского городского округа, сообщает пресс-служба администрации округа.

17 мая в Наро-Фоминске и в Селятино прошло четыре первых матча полуфинала с участием команд «Вектор», «Патриот», «Энергия», «Наши Восток», «Лидер „, „Фубры“, „Дружина“ и „ТПП НФ“.

18 мая состоялись два первых полуфинала в Ледовом дворце Наро-Фоминска имени Виктора Шалимова: между собой сыграли пары «Ястребы» — " Нива» и «Тучково» — «Селятино „.

Болельщики получат прекрасные впечатления от кубковых матчей, и пусть все спортсмены продемонстрируют самоотдачу на льду, стремление к победе, а главное — обойдутся без травм.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.