Стало известно, сколько Овечкин заработал за свою карьеру

Овечкин заработал 161,7 млн долларов за карьеру в НХЛ

Metaratings.ru проанализировали доходы капитана «Вашингтона» Александра Овечкина за его карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

За 20 лет карьеры Овечкин заработал 161,7 миллиона долларов.

Это рекордный показатель в истории хоккея, ранее никому не удавалось преодолеть рубеж в 160 миллионов.

Ожидается, что общая сумма заработка Овечкина превысит 170 миллионов. Впереди у него заключительный год контракта, по которому «Вашингтон» выплатит российскому нападающему 9 миллионов долларов.