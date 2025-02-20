Стало известно, почему ИИ не заменит тренеров футбольной Российской Премьер-лиги

Он отметил, что, хотя его знания в области ИИ ограничены, считает эту технологию неуместной в сфере футбольного тренерства. По его словам, любая живая личность дает больше, чем любой ИИ.

«Что за глупость? Любой живой тренер лучше любого искусственного интеллекта», — заявил Червиченко.

Недавно произвел фурор проморолик норвежского клуба «Хам-Кам», в котором ИИ на протяжении недели работал с дублирующим составом. Он занимался подготовкой команды к матчу и даже руководил игрой с бровки.

Однако, несмотря на значительное количество проанализированной статистики и футбольных стратегий, команда потерпела разгромное поражение со счетом 1:6. После этого неудачного дебюта ИИ был незамедлительно отправлен в отставку, что подкрепляет мнение Червиченко о необходимости человеческого участия в тренерской деятельности.