Стало известно, на сколько процентов взлетят цены на спортивные абонементы в 2026 г

Эксперт Устюжанкин: спортивные абонементы в РФ могут подорожать на 50% в 2026 г

Во второй половине 2025 года фитнес-индустрия столкнулась с заметным снижением посещаемости: россияне стали реже продлевать абонементы, предпочитая занятия дома или краткосрочные варианты оплаты. Об этой тенденции рассказал Life.ru профессиональный фитнес-инструктор Иван Устюжанкин, который отметил, что в 2026 году цены могут вырасти на 50%.

«Клиентов на персональные тренировки становится все меньше и меньше. У нас тренеры ходят без работы, некоторые даже увольняются. Люди занимаются по видеоурокам и прочим методичкам. Также перестали покупать фитнес-батончики в наших автоматах, сейчас эта протеиновая еда считается бесполезной и неоправданно дорогой. Конечно, это сильно бьет по индустрии», — рассказал Устюжанкин.

По словам Устюжанкина, ключевым фактором является стремление к экономии. Клиенты все чаще выбирают фитнес-центры с помесячной оплатой, чтобы избежать крупных затрат на годовые абонементы. Увеличение расходов и инфляция вынуждают людей пересматривать необязательные траты и искать более выгодные альтернативы для занятий спортом.

Также россияне активно ищут бюджетные варианты, такие как онлайн-занятия и домашние тренировки. Причем популярность домашних тренировок настолько возросла, что некоторые тренеры перешли на онлайн-преподавание.

Устюжанкин допускает возможность роста цен на услуги в 2026 году в тех сегментах рынка, где спрос останется стабильным. По его словам, рост цен может составить от 30 до 50%.

