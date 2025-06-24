Стало известно, кто может возглавить «Черноморец»

Ожидается, что Первушин возглавит новороссийскую команду сразу после того, как будут решены все формальности, связанные с прекращением сотрудничества с действующим тренером Олегом Василенко и его тренерским составом.

Из-за отсутствия генерального директора Максима Пономарева решение вопроса отложено — все должно решиться на этой неделе. В то же время команду «Чайка», возможно, возглавит Артур Садиров, который тренирует «Машук-КВМ».

Первушин, имеющий опыт работы в РПЛ с «Тамбовом», в начале прошлого сезона был помощником Дмитрия Пятибратова в «Чайке», затем помогал ему же в «Факеле», а в апреле вернулся в клуб из Песчанокопского в качестве главного тренера. Срок действия контракта Первушина с «Чайкой» завершился 5 июня, однако 21 июня команда начала сбор под его руководством.