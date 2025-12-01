Стало известно, как изменится стадион имени Анфисы Резцовой в Химках

В Химках на стадионе имени Анфисы Резцовой стартовало строительство утепленных раздевалок и нового спортзала. Воспитанники школы по зимним видам спорта смогут подготовиться к тренировке в комфортных условиях в любое время года, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В здании появятся спортивный зал, утепленные раздевалки и душевые. Для комфортных тренировок помещение также оборудуют необходимым инвентарем, системой отопления и горячего водоснабжения.

«Сейчас начался первый этап строительства двухэтажного здания. Оно будем вмещать в себя спортивный зал, пять раздевалок, туалеты и душевые. В здании проведут электрическое отопление и горячее водоснабжение. Строительство планируем завершить до конца года», — рассказал директор автономного учреждения «Дирекция спортивных сооружений» Иван Чистов.

В Химках уделяют особое внимание благоустройству существующих и созданию новых спортивных объектов. Новое строение создаст необходимые условия для комфортных тренировок и будет способствовать эффективной подготовке спортсменов.

Стадион «Снежинка» оборудован одной из самых протяженных лыжероллерных трасс Подмосковья. Ее длина — 3 километра. Маршрут доступен для спортсменов разных уровней подготовки. Здесь также есть универсальная хоккейная коробка, которую в зимний период заливают для катания на коньках. На территории работает прокат спортивного инвентаря.

Стадион открыт ежедневно с 08:00 до 22:00, по адресу улица Мичурина, стр 24.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.