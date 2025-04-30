Стал известен состав сборной «Россия 25» на «Лига Ставок тур Сборной»
Федерация хоккея России (ФХР) утвердила состав сборной «Россия 25» на «Лига Ставок тур Сборной», сообщает СМИ2 со ссылкой на сайт лиги. Новостной агрегатор СМИ2 выступает в качестве специального информационного партнера хоккейных матчей сборной России в Тольятти.
В команду вошли как перспективные молодые игроки, так и опытные хоккеисты. Игры пройдут в трех городах: Астане, Тольятти и Минске, в период с 1 по 8 мая.
Вратарями команды назначены Денис Костин из «Сибири», Андрей Мишуров, представляющий «Адмирал», Денис Попов из АКМ, а также Глеб Саранчук, выступающий за СКА-1946.
В список защитников включены: Тимур Ахияров («Сибирь»), Владимир Грудинин, Тимофей Давыдов, Артем Щучинов (все — «Северсталь»), Семен Ибрагимов (ХК «Сочи»), Илья Карпухин, Дмитрий Юдин (оба — СКА), Владислав Леонтьев («Нефтехимик»), Дмитрий Саморуков (ЦСКА), Владислав Семин и Магомед Шараканов (оба — «Лада»).
В качестве нападающих выступят: Руслан Абросимов, Данил Аймурзин, Михаил Ильин (все — «Северсталь»), Михаил Воробьев, Михаил Григоренко, Павел Дедунов, Валентин Зыков, Григорий Кузьмин, Сергей Плотников, Николай Поляков, Сергей Толчинский, Марат Хайруллин (все — СКА), Иван Воробьев, Владислав Цицюра (оба — «Витязь»), Руслан Исхаков, Прохор Полтапов, Максим Соркин (все — ЦСКА), а также Никита Хоружев («Нефтехимик»).
Главным тренером команды является Роман Ротенберг.
Накануне открытую тренировку сборной посетил глава Министерства спорта Михаил Дегтярев. Он подчеркнул, что хоккей является неотъемлемой частью российской культуры и занимает особое положение в спортивной системе страны, вызывая восхищение у миллионов болельщиков.
«Минспорт и Олимпийский комитет России ежедневно работают над тем, чтобы наша сборная вернулась на главные международные турниры — Олимпиаду и чемпионат мира», — заявил он.
ФХР сообщила о старте продажи билетов на матчи «Лига Ставок тур Сборной», которые пройдут в Тольятти 5 и 6 мая. Город впервые станет площадкой для проведения игр с участием сборной России.