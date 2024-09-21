Стадион «Урожай» откроют на День города в Рузе

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В Московской области откроют стадион после реконструкции

В Рузе в День города после реконструкции откроют стадион «Урожай», сообщили в пресс-службе округа.

Администрацией Рузского городского округа подготовлена масштабная спортивная программа: футбольный матч, турниры по волейболу и стритболу, мастер-классы по аквагриму и скандинавской ходьбе, открытые уроки по вольной борьбе и шахматам и концерт.

Для всех желающих будет работать площадка по выполнению нормативов ГТО, сказано в сообщении.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.