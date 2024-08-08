Стадион школы № 1 в Дубне будет готов к 1 сентября

На территории стадиона школы № 1 в Дубне уложено твердое покрытие, завезены все необходимые материалы. Этот спортивный объект строят по решению главы Дубны Максима Тихомирова, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Мы предполагали, что этот объект сделаем к 1 октября. Но в сентябре он точно будет в полном объеме сдан. Сейчас заканчиваются все основные подготовительные работы, уложен черновой асфальт под беговые дорожки, привезена резина — крошка, клей. Также завезли уже искусственное покрытие, газоны, и с завтрашнего дня подрядчик начинает подготовкой футбольного поля», — рассказал Тихомиров.

Кроме того, по президентской программе ведётся капитальный ремонт школы с благоустройством прилегающей территории. Основной объём работ в здании уже выполнен, идёт чистовая отделка, началась установка дверей.

В ближайшие дни завершится обустройство крыльца, стартует благоустройство территории. Число специалистов, работающих на объекте, будет увеличено до ста. День знаний ученики первой школы встретят уже в этом здании.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, в Московской области 417 школьных стадионов открыли для жителей, это позволило большему числу людей предоставлять услуги по занятиям спортом.

«Очень важный проект был нами реализован — это школьные стадионы. Специфика заключается в том, что школьный стадион часто работает в дневное время, вечером — реже, а уж летом часто можно увидеть, что он не работает», — отметил Воробьев.