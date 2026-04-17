США ожидают приезд сборной Ирана на ЧМ-2026

Администрация Дональда Трампа рассчитывает на участие сборной Ирана в чемпионате мира 2026 года в США, сообщает «Царьград» со ссылкой на Politico.

Глава рабочей группы Белого дома по организации ЧМ-2026 Эндрю Джулиани подтвердил, что американские власти ожидают прибытия иранской команды, несмотря на геополитическую напряженность.

По его словам, сборная Ирана планирует приехать в США к 10 июня и разместиться в тренировочном лагере в Тусоне, штат Аризона. Затем команда переедет в Лос-Анджелес, где сыграет с Новой Зеландией и Бельгией, после чего отправится в Сиэтл на матч с Египтом.

Джулиани также сообщил, что рабочая группа надеется организовать товарищескую встречу между сборными Ирана и Пуэрто-Рико до старта турнира.

Чемпионат мира 2026 года впервые пройдет в трех странах — США, Мексике и Канаде. В турнире примут участие 48 сборных. Соревнования запланированы на период с 11 июня по 19 июля.

