Спринтер Гоут побил рекорд легендарного Усэйна Болта, державшийся более 20 лет

18-летний австралийский спринтер Гоут Гоут побил юниорский рекорд легкоатлета, восьмикратного олимпийского чемпиона Усэйна Болта на дистанции 200 м, который держался свыше 20 лет, сообщает Газета.ru .

На чемпионате Австралии Гоут пробежал 200 м за 19,67 секунды. Болт в 2004 году пробежал эту дистанцию среди спортсменов до 20 лет за 19,93 секунды.

Болт в карьере специализировался в беге на короткие дистанции. Спортсмен выигрывал летние Олимпийские игры восемь раз, 11 раз становился чемпионом мира, что является рекордом в истории соревнований у мужчин. Всего он установил восемь мировых рекордов. Некоторые еще никто не побил: в беге на 100 м — 9,58 секунды; и 200 м — 19,19 секунды, в эстафете 4×100 м в составе сборной Ямайки — 36,84 секунды.

Кроме того, ямаец — единственный спортсмен, которому удалось выиграть спринтерские дистанции 100 и 200 м на трех Олимпиадах подряд (Пекин 2008, Лондон 2012 и Рио-де-Жанейро 2016).

