Спринтер Гоут побил рекорд легендарного Усэйна Болта, державшийся более 20 лет
Фото - © сгенерировано ИИ
18-летний австралийский спринтер Гоут Гоут побил юниорский рекорд легкоатлета, восьмикратного олимпийского чемпиона Усэйна Болта на дистанции 200 м, который держался свыше 20 лет, сообщает Газета.ru.
На чемпионате Австралии Гоут пробежал 200 м за 19,67 секунды. Болт в 2004 году пробежал эту дистанцию среди спортсменов до 20 лет за 19,93 секунды.
Болт в карьере специализировался в беге на короткие дистанции. Спортсмен выигрывал летние Олимпийские игры восемь раз, 11 раз становился чемпионом мира, что является рекордом в истории соревнований у мужчин. Всего он установил восемь мировых рекордов. Некоторые еще никто не побил: в беге на 100 м — 9,58 секунды; и 200 м — 19,19 секунды, в эстафете 4×100 м в составе сборной Ямайки — 36,84 секунды.
Кроме того, ямаец — единственный спортсмен, которому удалось выиграть спринтерские дистанции 100 и 200 м на трех Олимпиадах подряд (Пекин 2008, Лондон 2012 и Рио-де-Жанейро 2016).
