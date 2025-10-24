сегодня в 18:40

Спортсмены Жуковского заняли призовые места на соревнованиях по рукопашному бою

В четверг в Москве прошел чемпионат Центрального округа войск Росгвардии по рукопашному бою. В соревнованиях дебютировали члены центра единоборств «Жуковский», которые также являются сотрудниками Росгвардии и членами сборной России по кикбоксингу: Захар Лапенков, выступающий в весе 67 кг и Александр Росихин — 80 кг. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Захар Лапенков провел уверенную схватку и завоевал третье место, уступив в борьбе за выход в финал лишь серебряному призеру чемпионата России 2025 года. Александр Росихин в напряженном поединке уступил место чемпиону мира по панкратиону.

Тренеры центра единоборств «Жуковский» — мастера спорта по рукопашному бою Семен Владимирович Яшков и Артем Юрьевич Кошелев прилагают серьезные усилия к подготовке спортсменов, чтобы предстоящие турниры прошли с успешными выступлениями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.