Спортсмены Воскресенска отличились на чемпионате по тайскому боксу

Воспитанники клуба «Русич», который является официальным представителем Московской областной федерации тайского бокса в Воскресенске, привезли награды с чемпионата и первенства городского округа Домодедово по муай-тай. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

За два дня на двух рингах 374 тайбоксера из разных городов Подмосковья — Домодедова, Воскресенска, Подольска, Жуковского, Видного, Одинцова, Химок, Раменского, Люберец, Пушкина, Дмитрова, а также из Москвы, Кунцево, Смоленской и Ярославской областей — провели впечатляющие 200 поединков.

Участники соревновались в различных возрастных и весовых категориях: от 8 до 40 лет и от 26 до 70 кг.

Воскресенцы выложились по полной и показали яркие конкурентные поединки. Золото турнира привезли Антон Горелов, Иван Коростелев и Тигран Меликян.

Серебро завоевали Карина Уткина, София Качаева, Матвей Смирнов, Кирилл Карпенко, Дмитрий Швец. Бронза у Дарины Качаевой, Владислава Данилевича, Николая Швеца, Егора Носовича, Виктории Гореловой и Максима Спирягина.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в Московской области школьные стадионы открыли для жителей, это позволило большему числу людей предоставлять услуги по занятиям спортом.

«Очень важный проект был нами реализован — это школьные стадионы. Специфика заключается в том, что школьный стадион часто работает в дневное время, вечером — реже, а уж летом часто можно увидеть, что он не работает», — отметил Воробьев.