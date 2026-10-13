Спортсмены Солнечногорска завоевали медали на турнире по аэробике в Туле

Воспитанники спортивной школы № 1 Солнечногорска выиграли медали VI Всероссийских соревнований по спортивной аэробике «Золотая осень на тульской земле». Турнир завершился 11 октября в Туле и собрал около 500 атлетов из 21 региона, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Спортсмены школы № 1 Солнечногорска стали призерами турнира в пяти возрастных категориях.

В категории 18 лет и старше Ирина Борисова выиграла золото среди женщин. Яна Бакшайкина, Ксения Евсикова и Дерия Калай победили в трио; Ирина Борисова, Ульяна Забелина и Александра Карпенко стали третьими.

В категории 15–17 лет Александр Ивасюк, Софья Моисеева, Сергей Моренко, Дарина Зарипова и Мария Пономарева выиграли золото в дисциплине «группы 5». В индивидуальных выступлениях Александра Буданок взяла серебро среди юниорок, Александр Ивасюк — бронзу среди юниоров. Алиса Козловская и Семен Родионов стали третьими в смешанных парах.

Среди участников 12–14 лет Родион Вруцкий взял серебро среди юношей, Юнна Юлдашева — бронзу среди девушек. Вместе они завоевали бронзу в смешанных парах. Вероника Андросова, Вероника Васильева, Родион Вруцкий, Полина Попова и Юнна Юлдашева стали третьими в «группах 5».

Судьи высоко оценили выступления финалисток Валерии Зиновкиной, Ксении Гречишкиной, Елены Матайс, Киры Сизовой и Елизаветы Лаптевой.

В категории 9–11 лет Таисия Васильева победила среди девочек. Серебро получили Тихон Малышев и Виктория Борисова в смешанных парах; Таисия Васильева, Екатерина Хватова и Анастасия Мальцева — в трио. Эта тройка вместе с Каролиной Закировой и Викторией Борисовой взяла серебро в «группах 5».

Среди участников 6–8 лет Ярослав Комаров и Анастасия Рыбка выиграли смешанные пары. Кристина Зубкова, Диана Насырова и Анна Вербицкая получили серебро в трио, Ярослав Комаров — бронзу среди мальчиков.

«Желаю новых побед и красивых номеров», — сказала заместитель главы округа Ирина Тишина.

Она поздравила спортсменов, поблагодарила их за упорство, артистизм и яркие выступления, тренеров — за профессионализм и подготовку ребят, родителей — за поддержку.

Каналы в МАХ: «Солнечногорск. Главное»; главы округа Константина Михалькова.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.