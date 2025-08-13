Спортсмены Солнечногорска завоевали «бронзу» на турнире по пляжному волейболу

В Клину состоялся открытый турнир по пляжному волейболу в формате «Король пляжа». Соревнования, приуроченные ко Дню физкультурника, провели среди мужских команд. Солнечногорские спортсмены проявили целеустремленность и продемонстрировали слаженную командную игру, по итогам которой заняли почетное третье место. На пьедестал в качестве представителя команды поднялся Игорь Ларченков из Поварово, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Поздравляем Игоря и всю команду Солнечногорска с достойным результатом и ярким выступлением! Желаем им дальнейших успехов на предстоящих соревнованиях. Призовые места, которые занимают наши спортсмены, не только показатель их упорного труда, но и важный шаг в популяризации здорового образа жизни и спорта в нашем округе», — подчеркнула заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Всего в турнире приняли участие восемь команд из различных городов, включая Клин, Солнечногорск, Слободу, Поварово и Высоковск.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.