Спортсмены Шатуры стали победителями чемпионата и первенства по гребле на байдарках

На гребном канале в Бронницах завершились Чемпионат Московской области и Первенство Московской области среди спортсменов до 13 лет по гребле на байдарках и каноэ. Программа соревнований включала гонки на дистанциях 200 м и 500 м, более опытные гребцы сражались за титул регионального чемпиона на дистанции 1000 м, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Воспитанники отделения гребли на байдарках и каноэ шатурской спортшколы под руководством семьи тренеров Таканаевых вновь показали самый высокий уровень подготовки. Шатурские спортсмены стали обладателями золотых и серебряных медалей.

Байдарочник Степан Белов завоевал золото на дистанции 500 м и серебро на дистанции 1000 м, каноист Егор Ермачков победил на дистанции 500 м и получил серебро на дистанции 200 м.

В этих соревнованиях высокие результаты показали и юные спортсмены:

Елена Шаршова взяла сразу две серебряные награды на каноэ-одиночке.

Кирилл Кулешов вместе с партнером из г. Пушкино дважды взяли серебро на каноэ-двойке (200 и 500 м).

байдарочница Настасья Рыбакова дебютировала успешно — финалы А с местами 5-м и 6-м всего спустя один год занятий.

В соревновании против старших соперников призовые места заняли Денис Уляпин и Егор Ермачков. Они стали третьими на дистанции 200 м на каноэ-двойке. Алина Кузнецова получила бронзу на 200 м на каноэ-одиночке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.