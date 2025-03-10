Спортсмены Серпухова приняли участие в первенстве по самбо

Спортсмены городского округа Серпухов вновь доказали свой профессионализм и мастерство на спортивной арене. На недавнем зональном первенстве Московской области (южная зона) по самбо, которое прошло в городском округе Серебряные Пруды, наши атлеты показали впечатляющие результаты и принесли домой множество наград. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Среди лучших спортсменов округа, занявших призовые места, стоит отметить Романа Гонтаря и Имама Умакаева, которые завоевали 1-е места в своих весовых категориях. Также на пьедестал поднялись Иван Ежиков и Анатолий Езерский, занявшие 2-е места, и Хетаг Джаджиев с Савелием Кобылкиным, которые стали обладателями 3-х мест.

Эти достижения подчеркивают высокий уровень подготовки наших спортсменов и их стремление к победе. Впереди у них финал турнира Московской области, где они будут бороться за звание лучших. Мы уверены, что с таким упорством и целеустремленностью наши спортсмены смогут показать отличные результаты и на этом этапе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.