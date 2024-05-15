Спортсмены Серпухова поучаствовали в турнире «Eurasia Pankration OpCup 2024»

сегодня в 22:19

Воспитанники СШ «Зубренок» приняли участие в Международном турнире по спортивной борьбе панкратион «Eurasia Pankration Open Cup 2024». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

Соревнование прошло Центре спорта и образования «Самбо-70» города Москвы. В Кубке приняли участие около 1200 бойцов из России и стран ближнего зарубежья. Спортсмены «Зубренка» достойно представили Серпухов:

Воспитанники тренера Олега Одинцова заняли призовые места — Курбонов Рустамбек занял I место, а Чудайкин Арсений — II место.



Воспитанники тренера Анатолия Чеснокова тоже показали высокие результаты — Мирзониджотов Дастамбуй занял II место в категории до 58 кг, Мирзониджотов Бежан занял III место в категории до 53 кг, а Попов Кирилл уступил сопернику в предварительном поединке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.