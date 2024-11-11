Спортсмены Серпухова поучаствовали в областном турнире по греко-римской борьбе

В городском округе Дмитров прошел региональный турнир по греко-римской борьбе, приуроченный к Дню народного единства. Это престижное мероприятие собрало более 180 участников из 20 городов Московской области и Москвы, сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

Спортивная школа «Зубренок» была представлена командой воспитанников, которые отправились на соревнование под руководством опытных тренеров Андрея Арсеньева и Максима Заболотного. С напряжением и упорством, проявив отличные навыки и стойкость в борьбе, наши спортсмены добились впечатляющих результатов.

Аркадий Арсеньев и Артем Коровкин стали призёрами, завоевав почётные II места в своих категориях, что указывает на их высокую квалификацию и отличную подготовку. Марк Лишманов и Анастасия Малыхина также продемонстрировали свое мастерство, заняв третьи места. Это говорит о том, что наша команда полна таланта и потенциала.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.