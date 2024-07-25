Спортсмены Сергиева Посада стали призерами чемпионата России по легкой атлетике

На стадионе олимпийского центра им. братьев Знаменских в Москве с 12 по 14 июля прошел чемпионат России по легкой атлетике среди ветеранов (спортсменов старше 35 лет). В соревнованиях приняли участие более 650 атлетов из РФ и Белоруссии.

Павел Парамонов стал вторым в беге на 400 м, а Ольга Аношина заняла третьи места на дистанциях 100 и 200 м и второе место на дистанции 400 м.

Олимпийский центр является комплексом, включающим в себя крытый легкоатлетический манеж с 4-мя дорожками по кругу длиной 200 метров и летний легкоатлетический стадион с 6-ю дорожками по кругу длиной 400 метров. Арены оборудованы секторами для прыжков в длину, в высоту, в высоту с шестом, сектором для толкания ядра, также на летнем стадионе имеются сектора для метания диска, копья, молота. В наличии: 2 раздевалки с душевыми и туалетными кабинами, кафе, медкабинет, оснащение звукооборудованием.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.