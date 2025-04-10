Спортсмены Щелкова завоевали золотую медаль в турнире «Футбольные каникулы»

В парк-отеле «Покровское» Одинцовского городского округа завершился Всероссийский турнир по футболу «Футбольные каникулы 2025». Подмосковье представляли футболисты из Щелкова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соревнование проходило в непростых условиях: если в первый день турнира спортсмены играли под палящим солнцем, то в финале им пришлось уже бегать по заснеженному полю. Достойно выступили в рамках турнира футболисты из Спортивной школы олимпийского резерва городского округа Щелково 2011 года рождения — ребята показали высокий уровень мастерства, командного духа, и завоевали золото. Спортсменов подготовил тренер Олег Плащинский.

«Футбольные каникулы» — это проект, направленный на популяризацию детского футбола в регионах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.