Спортсмены Рузы завоевали серебряные медали на соревнованиях по футболу
Фото - © спортивный комплекс «Орленок»
В Звенигороде на базе спортивного комплекса «Орленок» прошел турнир по мини-футболу среди детских команд, посвященный Дню защитника Отечества. В соревнованиях приняли участие команды из различных муниципалитетов Московской области, в том числе и команда из Рузского муниципального округа, сообщает пресс-служба администрации округа.
По итогам турнира 2-е место заняла команда «Спортивная школа Руза» (2013 г. р.), а ее игрок — Алексей Георгиевский — был признан лучшим нападающим турнира.
Тренер-преподаватель — Уютнов Павел Викторович.
Победители и призеры соревнований были награждены грамотами, кубками и медалями.
Мероприятие прошло в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».
В Рузском муниципальном округе успешно реализуется муниципальная программа по развитию физической культуры и спорта и пропаганде здорового образа жизни среди населения.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.
«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.