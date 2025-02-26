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Спортсмены Рузы завоевали серебряные медали на соревнованиях по футболу

В Звенигороде на базе спортивного комплекса «Орленок» прошел турнир по мини-футболу среди детских команд, посвященный Дню защитника Отечества. В соревнованиях приняли участие команды из различных муниципалитетов Московской области, в том числе и команда из Рузского муниципального округа, сообщает пресс-служба администрации округа.

По итогам турнира 2-е место заняла команда «Спортивная школа Руза» (2013 г. р.), а ее игрок — Алексей Георгиевский — был признан лучшим нападающим турнира.

Тренер-преподаватель — Уютнов Павел Викторович.

Победители и призеры соревнований были награждены грамотами, кубками и медалями.

Мероприятие прошло в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

В Рузском муниципальном округе успешно реализуется муниципальная программа по развитию физической культуры и спорта и пропаганде здорового образа жизни среди населения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.