Спортсмены преодолели жару на полумарафоне в Раменском

В субботу, 12 июля, Раменское стало центром притяжения для любителей бега со всего Подмосковья. Здесь состоялся полумарафон «По берегу озера» в рамках третьего этапа Суперлиги Подмосковья, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Несмотря на жаркую погоду, сотни бегунов приняли участие в забегах на различные дистанции.

Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев отметил, что спортивный забег стал ярким событием и собрал большое количество участников и зрителей. Он поблагодарил спортсменов за проявленную силу духа и упорство, а также организаторов, волонтеров и всех причастных за помощь в проведении мероприятия.

Из-за высоких температур старты самых протяженных забегов на 10 и 20,1 км были перенесены на раннее утро. Перед стартом спортсмены тщательно размялись под зажигательную музыку. Первыми на дистанцию вышли бегуны, преодолевавшие 20,1 км. Участники приехали в Раменское из разных уголков Подмосковья.

На трассе спортсменов поддерживали волонтеры, предлагавшие воду и смоченные холодной водой губки. Местами звучали барабаны, задававшие ритм бега. По словам организаторов, музыкантам пришлось нелегко из-за палящего солнца.

На дистанции вместе со спортсменами выходили медики, они сопровождали бегунов по всему маршруту на велосипедах.

Все финишировавшие получили медали участников. Абсолютные победители в мужском и женском зачетах, а также в различных возрастных категориях были награждены на главной сцене. После основных забегов состоялись детские старты на 300 и 600 метров, где юных бегунов активно поддерживали родители.