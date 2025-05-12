Спортсмены Подольска взяли четыре кубка «Меткий Стрелок 2024-2025»

В микрорайоне Климовск Подольска в ФСК «Заречье» подвели итоги Кубка «Меткий Стрелок 2024-2025». По результатам четырех этапов в восьми возрастных категориях у стрелков из Подольска четыре золотых медали, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На четвертом заключительном этапе, посвященном 80-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне, стрелки из Подольска завоевали три золотых медали. Лучшим среди мужчин стал Артем Михеев из ФСК «Заречье», среди девушек — Ксения Белина из СК «Партизаны», среди мальчиков — Кирилл Новоселов из ФСК «Заречье».

На открытии турнира прошло торжественное вручение разрядных книжек и значков 14 воспитанникам секции пулевой стрельбы ФСК «Заречье». Они успешно выполнили нормативы по пулевой стрельбе на первый юношеский и второй и третий спортивные разряды.

В возрастной категории «Дети 2014-2011 года рождения» в сборке-разборке автомата победил 14-летений Кирилл Новоселов с результатом 24, 56 секунды.

В финале заключительного четвертого этапа соревнований подвели итоги Кубка «Меткий Стрелок 2024-2025». В категории «Взрослые 2007 года рождения и старше» больше всего баллов по результатам четырех состязаний набрал воспитанник секции пулевой стрельбы ФСК Заречье» Артем Михеев. Еще один представитель команды Иван Колтунов стал лучшим в категории «Юноши 2009, 2008 года рождения», а Марина Скоробогатова победила в той же возрастной категории среди девушек. Обладатель первого приза Кирилл Новоселов стал лучшим в категории «Мальчики 2013, 2012, 2011 года рождения».

В награждении победителей и призеров принял участие директор ФСК «Заречье», депутат Совета депутатов округа Александр Дудкин. Все участники четвертого этапа получили сувениры с символикой Великой Победы.