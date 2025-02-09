Спортсмены Подольска отличились на чемпионате ЦФО по универсальному бою

Подольские спортсмены стали победителями и призерами первенства и чемпионата Центрального федерального округа по универсальному бою. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Всего свыше 500 юношей и девушек от 12-ти до 17-ти лет из 15 регионов страны состязались в Домодедове за выход на первенство России.

Семеро подольчан из спортивного клуба «Скорпион» при Ассоциации спортсменов и спортивных клубов «Кузнечики» стали победителями и призёрами.

Артём Панарин (16-17 лет, 80 кг) занял первое место в версии классика и второе в версии лайт. В версии классика Георгий Ветюгов (14-15 лет, 70 кг) занял первое место, второе место у Камиллы Кожушко (16-17 лет, 62 кг) и Людвига Фербера (18+, 75 кг). Третье — у Юрия Глущенко (16-17 лет, 75 кг), Льва Кожушко (14-15 лет, 70+ кг) и Сабиры Бабаевой (14-15 лет, 70 кг).

Универсальный бой является достаточно молодым и зрелищным видом спорта, который зародился в России в середине 90-х годов и включает в себя целый ряд дисциплин: прохождение полосы препятствий, стрельба, метание ножей и сами контактные поединки.

Полоса включает от семи до десяти этапов в зависимости от возраста участников и уровня соревнований. Спортсмены одолевают различные лабиринты, барьеры и прочее, стреляют в цель из пневматического оружия, метают ножи. Затем борцы, которые успешно справились с этим марафоном, идут на ринг. Можно проиграть на полосе препятствий, тогда бой на ринге не состоится. Универсальный бой является военной прикладной дисциплиной, спортивным двоеборьем.Министерством спорта РФ универсальному бою присвоена одна из высоких категорий сложности и травмоопасности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.