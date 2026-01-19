Спортсмены Подмосковья завоевали золото и бронзу на Кубке мира по фехтованию

Спортсмены Московской области выиграли золотую и бронзовую медали на этапе юниорского Кубка мира по фехтованию на шпагах, который прошел 17–18 января 2026 года в Манаме, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Аркадий Кардава из Училища олимпийского резерва №2 в Звенигороде стал победителем личных соревнований по мужской шпаге. В финале он одержал победу над спортсменом из Китая Чэнь Бин Чжуню со счетом 15:9. По ходу турнира Кардава обыграл соперников из Франции, Белоруссии, Австралии и Гонконга.

Бронзовую медаль в личных соревнованиях по женской шпаге завоевала Лилана Черчесова, также представляющая Училище олимпийского резерва №2. В полуфинале она уступила Элли Мейхуй Ко из Сингапура, которая занимает 11-е место в мировом юниорском рейтинге.

Российские спортсмены выступали под национальным флагом. Решение о снятии ограничений на участие атлетов из России и Беларуси в международных соревнованиях по олимпийским видам спорта было принято исполкомом Международного олимпийского комитета 10 декабря. В турнире приняли участие представители более 20 стран, включая Гонконг, Турцию, Сингапур, Саудовскую Аравию, Иорданию и Бразилию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.