Спортсмены Подмосковья завоевали три медали на Спартакиаде по спорту слепых

Сборные Московской области выиграли два золота и бронзу в голболе на Всероссийской Спартакиаде по спорту слепых среди образовательных учреждений. Соревнования прошли с 12 по 18 октября в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл), сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Юниорская и женская сборные Подмосковья стали победителями в возрастной категории 15–17 лет. В юниорскую команду вошли спортсмены из Королева, Мытищ и Ступино. Серебро завоевала команда Татарстана, бронзу — сборная Нижегородской области. Лучшим игроком турнира признали Данила Нестерова из Королева.

Женскую сборную представляли спортсменки из Электростали, Королева и Сергиева Посада. Второе место заняла команда Нижегородской области, третье — Карелии. Александра Прищепюк из Королева получила награду лучшего игрока турнира.

Подмосковная сборная юношей 10–14 лет завоевала бронзу, обыграв в матче за третье место команду Нижегородской области. Золото выиграла Москва, серебро — Свердловская область.

Всего в турнире по голболу участвовали 32 команды из 12 регионов России в возрастных категориях 10–14 и 15–17 лет. Спартакиада прошла при поддержке Российского спортивного фонда в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.