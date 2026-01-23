сегодня в 15:35

Спортсмены Подмосковья завоевали серебро на Кубке России по пятиборью в Кирове

Мужская сборная Московской области заняла второе место на Кубке России по современному пятиборью, который проходил в Кирове с 19 по 22 января, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В составе мужской сборной Московской области выступили спортсмены Училища олимпийского резерва № 3 из Химок: Григорий Докучаев, Егор Громадский, Максим Копиченко и Павел Абакумов. По итогам финальных стартов команда уверенно заняла второе место.

Победу одержала сборная Москвы, а бронзовые медали достались спортсменам Краснодарского края.

Женская сборная Московской области, в которую вошли Анастасия Чистякова и Полина Баршенцева, заняла пятое место.

Кубок России по современному пятиборью прошел на базе манежа и бассейна спортивного комплекса «Вересники» в Кирове. Турнир проводился в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.