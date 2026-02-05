Спортсмены Подмосковья завоевали серебро на этапе Кубка России по фристайлу в Миассе

Спортсмены сборной Московской области заняли вторые места на II этапе Кубка России по фристайлу в дисциплине «слоуп-стайл», который проходит в Миассе, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В женских соревнованиях серебряную медаль завоевала кандидат в мастера спорта Елизавета Фролова из областного Центра олимпийских видов спорта и СШОР «Истина» (Истра), набрав 80 баллов. Победительницей стала спортсменка из Челябинской области, третье место заняла представительница Москвы.

Среди мужчин серебро выиграл мастер спорта Егор Резанцев, также представляющий центр олимпийских видов спорта и СШОР «Истина» (Истра), с результатом 92,25 балла. Первое место занял спортсмен из Красноярского края, бронзовую медаль получил участник из Москвы.

Ранее Егор Резанцев также стал серебряным призером на I этапе Кубка России по слоуп-стайлу с результатом 75,5 балла.

Этапы Кубка России по фристайлу в дисциплинах «слоуп-стайл» и «хаф-пайп» проходят в Миассе с 28 января по 9 февраля 2026 года в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что партнерство между культурой, спортом и малым бизнесом приносит другое качество в дома культуры и места детского отдыха и образования.

«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться—всегда важно, всегда полезно», — заявил Воробьев.