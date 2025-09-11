Спортсмены Подмосковья завоевали медали на первенстве России по хоккею на траве

Спортсмены из Подмосковья завоевали золотые и серебряные медали на первенстве России по хоккею на траве среди юношей и девушек от 13 до 18 лет, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Данный триумф стал пятым подряд для региональной команды «СШОР по игровым видам спорта» на первенствах России среди девушек от 13 до 18 лет. В этом году подмосковные хоккеистки одержали победы во всех играх первенства, поразив ворота соперниц 41 раз при 2 пропущенных мячах.

​В первой игре финальной стадии национального первенства «СШОР по ИВС» со счетом 6:0 одолела сборную Пермского края. Затем была повержена сборная Краснодарского края — 12:0. В третьем матче турнира спортсменки из Московской области переиграли со счетом 10:1 сборную Санкт-Петербурга.

Встреча со сборной Республики Татарстан также завершилась в пользу подмосковного коллектива — 2:1. И в заключительной игре первенства команда «СШОР по ИВС» одержала победу над сборной Москвы со счетом 11:0.

Подмосковная спортсменка Арина Дерябина признана лучшим игроком первенства России, а Валентина Копылова получила приз лучшего нападающего турнира.

​Кроме того, команда «СШОР по ИВС» заняла второе место по итогам аналогичного первенства России, но среди юношей.

Подмосковные хоккеисты одержали четыре победы в рамках финальной стадии турнира над сборными: Республики Татарстан — 4:1, Ростовской области — 8:0, Москвы — 5:1 и Алтайского края — 7:0. В борьбе за «золото» национального первенства подмосковная команда уступила сборной Екатеринбурга со счетом 1:5. Лучшим защитником турнира был признан игрок коллектива из Московской области Константин Седых. Напомним, что в прошлом году команда «СШОР по ИВС» также заняла второе место.

​Первенство России по хоккею на траве среди девушек 13-18 лет проходило в городе Крымск Краснодарского края со 2 по 9 сентября. Турнир проводился в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

​Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.