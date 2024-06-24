Спортсмены Подмосковья завоевали 16 наград в десятый день игр БРИКС

Спортсмены из Московской области в десятый соревновательный день, 22 июня, удостоились 10 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых наград в рамках Международных игр стран БРИКС, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

​В соревнованиях по боксу на высшую ступень пьедестала поднялись Володя Мнацаканян в весовой категории до 48 кг и Людмила Воронцова в весовой категории до 57 кг.

​Подмосковным гимнасткам удалось положить в копилку региона сразу шесть золотых медалей. Анна Попова стала лучшей в упражнениях с мячом и без предмета. Лала Крамаренко выиграла «золото» в упражнениях с лентой. В групповых упражнениях не было равных Нонне Няниной, Софии Яковлевой и Анне Ботасовой.

​Шпажистка из Московской области Татьяна Гудкова в составе национальной сборной отпраздновала победу в командном турнире по фехтованию.

​Вместе с тем в соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ Сергей Свинарев занял первое место в смешанном старте раздела С-2, 200 метров.

Все серебряные и бронзовые награды дня были добыты в турнире по гребле на байдарках и каноэ. Подмосковные каноисты Максим Спесивцев и Виталий Ершов заняли вторые места в дисциплине К-4, 500 метров. Кроме того, Максим Спесивцев показал второй результат в разделе К-1, 5000 метров.

​Иван Дмитриев стал третьим в старте на 5000 метров раздела С-1. Еще один представитель Подмосковья Виталий Ершов замкнул тройку призеров в классе К-1 на дистанции 5000 метров. Среди женщин в классе К-4, 500 метров, на третью ступень пьедестала поднялась Елена Анюшина.

​Таким образом, после десятого дня соревнований на играх БРИКС в копилке спортсменов Московской области 82 медали, из них 50 золотых, 22 серебряных и 10 бронзовых.

​Игры БРИКС — ежегодные мультиспортивные соревнования между государствами-участниками экономической группы БРИКС. В рамках российского председательства в объединении БРИКС игры 2024 года было решено провести в г. Казани. В столицу Республики Татарстан приехали более 4 тысяч спортсменов из 90 стран, чтобы разыграть медали в 27 видах спорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Андрей Воробьев также сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.