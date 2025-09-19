Спортсмены Подмосковья взяли золото на первенстве России по хоккею

Подмосковные хоккеистки завоевали золотые медали по итогам первого этапа первенства России по хоккею среди сборных команд юниорок до 18 лет, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​В первой игре на групповой стадии национального первенства спортсменки из Подмосковья обыграли сборную Нижегородской области со счетом 4:1. Затем со счетом 7:0 была повержена команда из Санкт-Петербурга. С таким же результатом завершилась встреча между Московской областью и сборной Белоруссии. И в заключительной игре в группе «А» подмосковные хоккеистки взяли верх над соперницами из Москвы — 7:1.

​В полуфинале команда Московской области за две минуты до финальной сирены вырвала победу у сборной Свердловской области — 5:4. И в финальном матче первого этапа первенства страны спортсменки из Подмосковья нанесли поражение сборной Москвы. Встреча завершилась со счетом 5:4.

​В составе сборной Московской области выступали пять хоккеисток подмосковной команды «Торнадо». Отметим, что 12 сентября клуб официально объявил об объединении с другой подмосковной командой — «7,62». Теперь объединенный коллектив под названием «Торнадо» будет базироваться в городском округе Воскресенск.

​«Самая титулованная команда лиги теперь базируется в Воскресенске и объединила усилия с клубом «7,62», чтобы создать мощный и устойчивый проект… Мы очень надеемся, что домашние матчи станут центром хоккейной жизни Воскресенска. Приглашаем всех болельщиков поддержать „Торнадо“ на новом домашнем льду в Воскресенске. Ваши голоса и плакаты — это то, что делает каждую победу ярче и каждый матч важнее. Приходите с друзьями и семьей, почувствуйте драйв живых встреч, создайте вместе с нами неповторимую атмосферу победы», — говорится в тексте официального заявления команды.

​Первый этап первенства России по хоккею среди сборных команд юниорок до 18 лет проходил с 6 по 16 сентября в Нижегородской области. В этом сезоне впервые в истории турнира в соревнованиях приняли участие иностранные коллективы — сборная Белоруссии и команда из Китая.

​Первенство России проводится в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.