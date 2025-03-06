Спортсмены Подмосковья взяли три медали на первенстве России по фристайлу

Подмосковные спортсмены завоевали три медали на первенстве России по фристайлу. В копилке представителей региона серебряная и две бронзовые награды, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

В рамках первенства спортсмены соревнуются в дисциплинах «биг-эйр», «слоуп-стайл» и «хаф-пайп».

В состязаниях среди юниорок в дисциплине «биг-эйр» подмосковная спортсменка Елизавета Фролова завоевала серебряную медаль. На первом месте расположилась представительница Красноярского края, а на третьей ступени пьедестала — фристайлистка из Москвы. В дисциплине «слоуп-стайл» Елизавета стала обладательницей бронзовой награды. На первой и второй ступенях пьедестала расположились соперницы из Красноярского края и Москвы.

В стартах юниоров представитель Подмосковья Егор Рязанцев стал бронзовым призером, выступая в дисциплине «слоуп-стайл». Золотую медаль завоевал спортсмен из Республики Башкортостан, а «серебро» — фристайлист из Москвы.

Первенство России по фристайлу проходит с 27 февраля по 7 марта 2025 года на ГЛК «Солнечная долина» в г. Миасс (Челябинская область). Турнир проводится в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.