Спортсмены Подмосковья взяли серебро первенства ЦФО по баскетболу

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Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Спартак» по баскетболу городского округа Люберцы заняли второе место на соревнованиях Центрального федерального округа по баскетболу памяти Давида Яковлевича Берлина. Об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

Завершилось первенство Центрального федерального округа по баскетболу среди юношей 2013 года рождения. Городской округ Люберцы на турнире представляли воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Спартак».

«По итогам турнира люберецкие баскетболисты заняли второе место. Наша команда одержала пять побед, уступив лишь соперникам из Кольчугино. Поздравляю ребят и тренера Руслана Кирильчатенко с отличным результатом», — отметил Владимир Волков.

Он уточнил, что в символическую пятерку турнира вошел люберчанин Демид Корякин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.