Спортсмены Подмосковья взяли «серебро» на первом этапе Кубка России по биатлону

Биатлонисты из Подмосковья завоевали серебряные медали на первом этапе Кубка России в одиночной эстафете, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Тандем представителей региона Кристин Павлушиной и Алексея Зубарева в составе команды «Московская область-3» стали сенсацией в сингл-миксте. Эстафета проходила в формате женской гонки на 6 км и мужской на 7,5 км. Спортсмены из Подмосковья заняли вторую ступень пьедестала почета, уступив команде Свердловской области меньше минуты. На третьем месте биатлонисты из Белоруссии.

Накануне серебряную медаль на первом этапе Кубка России завоевала подмосковная спортсменка Кристина Резцова, которая финишировала второй в женском спринте на 7,5 км.

Первый этап Кубка России по биатлону сезона 2024/2025 проходит в городе Ханты-Мансийск с 29 ноября по 1 декабря 2024 года. Турнир проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.