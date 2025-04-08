Спортсмены Подмосковья взяли пять медалей на Всероссийских соревнованиях по прыжкам в воду

Подмосковные спортсмены завоевали пять медалей на Всероссийских соревнованиях по прыжкам в воду «Кубок Подмосковья». В копилке представителей региона три золотые и две бронзовые награды, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Спортсменка Виктория Казанцева стала победительницей в трех дисциплинах: в прыжках с трамплина 1 и 3 м, а также в синхронных прыжках с трамплина 3 м вместе с напарницей из Санкт-Петербурга. Кроме того, в синхронных прыжках с трамплина 3 м дуэт подмосковных спортсменок Елизаветы Леоновой и Анастасии Степановой стал бронзовым призером.

Мужской тандем Владислава Качанова и Ильи Надеева из Московской области в аналогичной дисциплине также стал третьим. Личную «бронзу» в мужских прыжках с трамплина 3 м команде принес Владислав Качанов.

В соревнованиях приняли участие 220 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Волгоградской, Воронежской, Оренбургской, Свердловской областей, Севастополя, Луганской народной Республики, Республики Татарстан и Краснодарского края. В рамках состязаний было разыграно 40 комплектов наград в разных возрастных категориях.

Турнир проходил со 2 по 6 апреля в Рузе (Московская область) в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.