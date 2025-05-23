сегодня в 13:51

Спортсмены Подмосковья взяли пять медалей на соревнованиях по прыжкам в воду

Спортсмены из Московской области завоевали пять медалей на Всероссийских соревнованиях по прыжкам в воду. В копилке команды региона три золотые, одна серебряная и одна бронзовая награды, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Триумфатором турнира стала подмосковная спортсменка Елизавета Кузина, которая завоевала золото в трех дисциплинах среди женщин: «трамплин 1 м», «трамплин 3 м» и «трамплин 3 м — синхронные прыжки» в паре со спортсменкой из Свердловской области.

Серебряным призером соревнований стал Владислав Качанов, который в паре со спортсменом из Санкт-Петербурга занял второе место в дисциплине «трамплин 3 м — синхронные прыжки» среди мужчин.

Бронзовую медаль команде Московской области принесла Виктория Казанцева, занявшая третью ступень пьедестала в тандеме с представительницей Санкт-Петербурга в дисциплине «трамплин 3 м — синхронные прыжки».

Всероссийские соревнования по прыжкам в воду проходили с 15 по 19 мая 2025 года в Санкт-Петербурге. Участниками стали более 170 спортсменов из девяти регионов страны. Турнир проводился в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.