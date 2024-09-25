Спортсмены Подмосковья взяли награды финального этапа Кубка России по велоспорту

Спортсмены из Подмосковья на заключительном втором этапе Кубка России по велосипедному спорту маунтинбайку удостоились одной золотой и одной бронзовой награды, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Действующая чемпионка России, представительница Подмосковья Александра Ушакова в соревнованиях среди женщин завоевала первое место в дисциплине «гонка в гору» в категории «элита». Следом за ней финишировала соперница из Самарской области Елизавета Тисленко, а третье место заняла Елизавета Третьякова из Свердловской области.

​Среди мужчин в аналогичной дисциплине призовую тройку удалось замкнуть велосипедисту из Московской области Даниилу Осипову. Первые два места за представителями Санкт-Петербурга: Николаем Ивановым и Павлом Лунде соответственно.

​Неделей ранее Александра Ушакова стала чемпионкой России по маунтинбайку, показав лучший результат по итогам четырех этапов многодневной гонки: первый этап — индивидуальная гонка на время, второй и третий этапы — гонка кросс-кантри, заключительный этап — гонка-марафон.

​Второй (заключительный) этап Кубка России по велосипедному спорту маунтинбайку проходил 21–22 сентября в посёлке Псебай Краснодарского края.

​Турнир состоялся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.