Спортсмены Подмосковья взяли две бронзы в соревнованиях по пятиборью
Фото - © Федерация современного пятиборья России
Подмосковные атлеты завоевали две бронзовые медали в финале VI летней спартакиады молодежи России по современному пятиборью, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Атлет из Московской области Максим Копиченко стал бронзовым призером в личном зачете соревнований среди юниоров. На первом и втором месте спортсмены из Москвы и Краснодарского края соответственно.
В командном первенстве сборная Подмосковья также стала бронзовым призером соревнований. На пьедестал почета поднялись Максим Копиченко и Мария Носова. Золото и серебро также у представителей Москвы и Краснодарского края.
Ранее сборные Московской области по боксу и бадминтону также стали бронзовыми призерами турнира.
Финальный этап VI летней Спартакиады молодежи по современному пятиборью прошел в Москве 5 и 6 июля.
Отметим, что Московскую область в финальных соревнованиях Спартакиады представляют более 600 спортсменов в 45 видах спорта.
III финальный этап VI летней Спартакиады молодежи России проходит с 30 мая по 31 августа. Соревнования в 24 субъектах России по 51 виду спорта организованы в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.
«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.