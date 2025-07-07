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Спортсмены Подмосковья взяли две бронзы в соревнованиях по пятиборью

Подмосковные атлеты завоевали две бронзовые медали в финале VI летней спартакиады молодежи России по современному пятиборью, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Атлет из Московской области Максим Копиченко стал бронзовым призером в личном зачете соревнований среди юниоров. На первом и втором месте спортсмены из Москвы и Краснодарского края соответственно.

В командном первенстве сборная Подмосковья также стала бронзовым призером соревнований. На пьедестал почета поднялись Максим Копиченко и Мария Носова. Золото и серебро также у представителей Москвы и Краснодарского края.

Ранее сборные Московской области по боксу и бадминтону также стали бронзовыми призерами турнира.

Финальный этап VI летней Спартакиады молодежи по современному пятиборью прошел в Москве 5 и 6 июля.

Отметим, что Московскую область в финальных соревнованиях Спартакиады представляют более 600 спортсменов в 45 видах спорта.

III финальный этап VI летней Спартакиады молодежи России проходит с 30 мая по 31 августа. Соревнования в 24 субъектах России по 51 виду спорта организованы в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.