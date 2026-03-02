Спортсмены Подмосковья взяли бронзу первенства России по шорт-треку

сегодня в 16:29

Сборные Московской области завоевали бронзовые медали на первенстве России по шорт-треку, которое прошло с 26 февраля по 1 марта 2026 года в Рыбинске. Награды получили женская и мужская команды в эстафете на 3 000 метров, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В финале эстафеты среди юниорок на дистанции 3000 метров команда региона показала результат 4 минуты 33,251 секунды и заняла третье место. В составе сборной выступили Вероника Шарай, Алиса Руссу, Полина Лазарева, Виктория Крамаренко и Маргарита Черепнина. Золото завоевали спортсменки Санкт-Петербурга, серебро — представительницы Москвы.

Бронзовые медали также выиграли юниоры Подмосковья в эстафете на 3000 метров. Егор Чекмарев, Дмитрий Власов, Сергей Тремаскин, Иван Киприн и Георгий Козулин финишировали с результатом 4 минуты 16,631 секунды. Первое место заняла команда Санкт-Петербурга, второе — сборная Москвы.

Первенство России проходило в Рыбинске Ярославской области в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.