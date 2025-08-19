сегодня в 13:54

Спортсмены Подмосковья взяли 8 медалей на всероссийских соревнованиях по тхэквондо

Спортсмены из Московской области завоевали 8 медалей на всероссийских соревнованиях по тхэквондо ВТФ на призы спортивного клуба «Чемпион». В копилке представителей региона одна золотая, три серебряных и четыре бронзовых награды, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Победителем соревнований в весовой категории до 73 кг среди женщин стала Сабина Омарова.

Серебряные медали турнира завоевали Карим Рамазанов в весовой категории до 80 кг, Арам Мурадян в весовой категории до 58 кг и Хайбула Курбанов в весовой категории до 87 кг.

Бронзовыми призерами стали Рамазан Рамазанов в весовой категории до 74 кг, Егор Голубин в весовой категории до 78 кг, Анна Жигалева в весовой категории до 62 кг и Ксения Гусева в весовой категории до 47 кг.

Все спортсмены тренируются в Училище олимпийского резерва № 1 в Краснознаменске.

Всероссийские соревнования по тхэквондо ВТФ на призы спортивного клуба «Чемпион» прошли с 15 по 18 августа в Каспийске (Республика Дагестан) в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Участниками турнира стали порядка 700 спортсменов из 24 регионов, которые соревновались в категориях мужчины и женщины, юниоры и юниорки 15-17 лет, юноши и девушки 12-14 лет.

