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Спортсмены Подмосковья взяли 4 бронзы на соревнованиях по фехтованию в Выборге

Подмосковные шпажисты стали бронзовыми призерами на всероссийских соревнованиях по фехтованию «Звезды Балтики». В командном зачете третьи места заняли юниоры и юниорки, еще две «бронзы» у представителей Подмосковья в личном первенстве, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В составе подмосковной сборной в командных соревнованиях среди юниорок третью ступень пьедестала заняли Анастасия Забелина, Лилиана Черчесова, Александра Ковтун и Софья Иванова. Первое и второе места поделили две московские команды.

Среди юниоров представители Подмосковья также завоевали бронзовые награды. В составе команды региона выступали Кирилл Бармашов, Константин Бартенев, Алексей Дементьев и Антон Чеботарев. «Золото» и «серебро» у команд Санкт-Петербурга и Новосибирска соответственно.

Кроме того, еще две бронзовые награды завоевали подмосковные спортсмены Константин Бартенев и Антон Чеботарев в личном первенстве.

Всероссийские соревнования среди юниоров и юниорок до 21 года по фехтованию проходили с 21 по 25 августа в городе Выборг. В них приняли участие 36 женских и 37 мужских команд.

Турнир был организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.