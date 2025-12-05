Спортсмены Подмосковья выиграли три медали на первенстве России по кендо в Казани

Сборная Московской области завоевала два золота и бронзу на первенстве России по кендо, которое прошло с 28 по 30 ноября в Казани, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Сборная Московской области успешно выступила на первенстве России по кендо, завоевав три медали. В командных соревнованиях среди юниоров 15–17 лет команда региона заняла первое место. В ее состав вошли Александр Ильин, Никита Покушев, Кирилл Данилов (все из Егорьевска) и Ростислав Кохов (Электросталь). Второе место заняла команда Нижегородской области, третье — спортсмены из Новосибирской и Амурской областей.

В личном зачете среди спортсменов 11–14 лет золотую медаль выиграл Даниил Ворожейкин из Егорьевска. Серебро досталось представителю Нижегородской области, бронзу — спортсменам из Хабаровского края и Ивановской области.

Бронзовым призером личного зачета среди юниоров 15–17 лет стал Александр Ильин. Еще одну бронзу в этой категории получил спортсмен из Татарстана. Золото и серебро выиграли представители Новосибирской и Нижегородской областей.

В соревнованиях приняли участие более 220 спортсменов из 27 регионов России. Чемпионат и первенство прошли в Казани в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.