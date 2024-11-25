Спортсмены Подмосковья стали призерами Кубка России по синхронному плаванию

сегодня в 15:43

Две серебряные награды завоевали спортсмены из Московской области на Кубке России по синхронному плаванию. Кубок России прошел в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В дисциплине «соло» (техническая программа) Валерия Плеханова поднялась на вторую ступень пьедестала с результатом 306,400. Еще одна серебряная медаль в активе сборной Московской области в дисциплине «акробатическая группа».

В составе подмосковной команды выступали спортсменки, представляющие региональный центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта, училище олимпийского резерва № 4 и СШОР по водным видам спорта.

Кубок России по синхронному плаванию прошел в Калининграде с 20 по 23 ноября. В соревнованиях приняли участие 250 спортсменов из 12 регионов России, в том числе синхронистки из ДНР.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.