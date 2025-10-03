Спортсмены Подмосковья стали призерами чемпионата России по прыжкам на лыжах

Представители Подмосковья Ксения Каблукова и Виталий Иванов в Сочи завоевали две бронзовые медали на чемпионате России по прыжкам на лыжах с трамплина и чемпионате России по лыжному двоеборью, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Летающая лыжница из Подмосковья Ксения Каблукова совершила прыжки с трамплина К-95 на 93,5 и 92 метра, что позволило ей набрать 200,4 очков. Чемпионкой страны стала Кристина Кручинина из Санкт-Петербурга, а второе место заняла Валерия Римденок, которая тоже выступает за команду из Северной столицы.

​Вместе с чемпионатом страны по прыжкам на лыжах с трамплина в Сочи проходил чемпионат России по лыжному двоеборью, где подмосковный спортсмен Виталий Иванов удостоился бронзовой награды. Сначала двоеборцы соревновались в прыжках с трамплина К-125, в этой дисциплине Виталий Иванов занял второе место. Затем спортсмены преодолели лыжную гонку преследования по системе «гундерсена» на 10 км на лыжероллерах. По итогам результатов двух разделов представитель Московской области занял третье место, уступив двум спортсменам из Свердловской области.

​Ксения Каблукова и Виталий Иванов представляют Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области.

​Чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина и чемпионат России по лыжному двоеборью проходят в Сочи с 26 сентября по 5 октября. Соревнования являются заключительными в летнем сезоне и проводятся в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.