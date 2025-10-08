Спортсмены Подмосковья стали победителями первенства России по хоккею на траве

Спортсмены из Подмосковья завоевали золотые медали на первенстве России по хоккею на траве среди команд девушек от 13 до 16 лет, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Коллектив «СШОР по игровым видам спорта» из Подмосковья одержал победу в каждом из семи матчей турнира. Разница забитых и пропущенных мячей составила 82/6.

​В первой игре первенства страны «СШОР по игровым видам спорта» одержала победу со счетом 10:1 над сборной Краснодарского края. Затем подмосковные хоккеистки одолели сборную Пермского края — 5:0. Также подопечные Ильдара Нуртдинова отпраздновали победу над командами «Олимп» из Уфы — 23:0, и «Юность Алтая» — 12:1. Со счетом 16:0 была повержена сборная Ростовской области, а встреча со сборной Республики Татарстан завершилась со счетом 6:3. И в заключительном матче турнира подмосковная команда взяла верх над сборной Санкт-Петербурга — 10:1.

​Подмосковные спортсменки также удостоились индивидуальных наград: Елизавета Аверкина была отмечена как лучший защитник, а Ксения Королева стала лучшим игроком первенства страны.

Первенство России по хоккею на траве среди команд девушек от 13 до 16 лет прошло с 26 сентября по 5 октября в городе Крымск Краснодарского края. Турнир состоялся в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

​Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.