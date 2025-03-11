Спортсмены округа Пушкинский взяли призовые места на первенстве по всестилевому карате

В центре единоборств города Мытищи прошло первенство Московской области по всестилевому карате. Честь округа Пушкинский защищали спортсмены ДС «Пушкино», воспитанники заслуженного тренера Софьи Касьяновой, а также каратисты спортклуба «Кибадачи», занимающиеся под руководством тренера высшей квалификационной категории Олега Вавулина. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Спортсмены достойно выступили на соревнованиях, отстояв честь округа и заняв призовые места первенства. Золотые медали соревнований у Константина Чернова и Матвея Волчкова из Дворца спорта «Пушкино», а также у Кирилла Крупнова и Дмитрия Кожаева из спортклуба «Кибадачи».

Серебро завоевали воспитанники «Кибадачи» Диана Цалоева и Ольга Жукова. Третье место у Ивана Поберея (Кибадачи), а также у Елизаветы Божок и Вероники Курбатовой (ДС «Пушкино»).

Все призеры попали в сборную Московской области и получили право выступать на первенстве России, которое пройдет в начале апреля в Орле.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.